В США допустили бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

Власти обсудят этот вопрос с союзниками

Вашингтон обсудит с союзниками идею бойкота Зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдёт в феврале следующего года. Об этом заявили в Госдепартаменте.

Причиной назвали нарушение Китаем прав человека в одном из своих автономных районов. С предложением отказаться от участия в Играх ранее выступили политики из Канады и Норвегии.

В Пекине считают это попыткой вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Там призывают не политизировать спорт. Показательно, что американский Олимпийский комитет возможность бойкота не поддерживает, отмечает "ТВ Центр".

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