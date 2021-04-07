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Россия надеется на скорое согласование вопросов по "Пакистанскому потоку"

11:55
  • среда
  • 07 апреля 2021

В Пакистане находится глава МИД России

Россия рассматривает возможность производства вакцины "Спутник V" в Пакистане. Об этом заявил Сергей Лавров. Глава нашего МИД находится в Исламабаде с рабочим визитом.

В саду министерства иностранных дел исламской республики он посадил гималайский кедр - один из национальных символов страны. После этого Лавров провёл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Пакистана.

Речь шла о борьбе с терроризмом, сотрудничестве в экономической сфере и энергетике. Москва готова поставлять Исламабаду сжиженный природный газ. Обсуждается и проект строительства газопровода.

"У нас состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в энергетике, флагманский проект здесь "Север-Юг" (его планируется переименовать в "Пакистанский поток", - прим. редакции) из Карачи в Лахор. У нас есть соответствующее межправительственное соглашение от 2015 года, сейчас уточняются некоторые вопросы, которые станут частью протокола к этому соглашению. Надеюсь, он будет подписан, и мы сможем быстро приступить к работе", - заявил Лавров.

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