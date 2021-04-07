В ЕС проверят испытания "Спутника V" на соблюдение этических норм

В РФПИ отмечают, что никакого давления на участников тестов не было

Как написала газета Financial Times, Европейское агентство по лекарственным средствам намерено проверить, соблюдались ли при испытаниях разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" международные клинические и научные руководства. Речь о стандарте "надлежащей клинической практики".

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул в беседе с изданием, что никакого давления на участников тестов не было, все клинические практики исполнялись. По словам Дмитриева, РФПИ "неизвестно ни о каких опасениях EMA относительно GCP", а процесс одобрения препарата со стороны регулятора ЕС должен быть беспристрастным и не подвергаться дискриминации.

К настоящему моменту ЕМА одобрило для использования на территории Евросоюза четыре вакцины от COVID-19 - это разработки компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. "Спутник V" - уже зарегистрированный более чем в 50-ти странах - сейчас проходит экспертизу. СМИ пишут, что процесс завершится к лету.

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