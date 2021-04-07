Шепелев объяснил, почему не дал сыну проститься с Фриске

Ведущий увез мальчика отдыхать

Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, чем руководствовался, когда решил увезти сына от умирающей матери на море. Мальчик не смог попрощаться с ней.

Шепелев рассказал, что в 2015 году стоял перед выбором: отвезти двухлетнего Платона в другую страну на отдых или дать мальчику побыть с мамой Жанной Фриске, которая в то время находилась при смерти. Ведущий подчеркнул, что лишь время рассудит, правильно ли он поступил.

Также Шепелев заявил, что намерен однажды поговорить с сыном о его матери, любви, болезни и чуде – рождении ребенка, передает Teleprogramma.pro.

"Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор", - сказал Шепелев.

Жанна Фриске узнала об опухоли мозга вскоре после рождения у нее и Дмитрия Шепелева сына Платона. Два года певица боролась с раком, но в 2015 году артистки не стало. Сейчас Шепелев счастлив с новой семьей, недавно у телеведущего родился второй ребенок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram