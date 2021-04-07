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В центре "Вектор" оценили эффективность "ЭпиВакКороны"

11:07
  • среда
  • 07 апреля 2021

Это одна из трех отечественных вакцин от COVID-19

Глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Александр Семенов рассказал в эфире радиостанции "Вести ФМ" об эффективности разработанной в учреждении вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".
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"Против всех известных штаммов, - и британского, и южноамериканского, и южноафриканского - препарат работает", - отметил специалист.

Семенов добавил, что антитела после вакцинации "ЭпиВакКороной" образуются в 94% случаев, "Вектор" уже получает заявки на поставку вакцины за рубеж.

Ранее в центре сообщили, что образующиеся после вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела видят не все тест-системы - многие из них недостаточно чувствительны, так что нужно использовать специальные ИФА-тесты.

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