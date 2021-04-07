Коронавирус в России нашли еще у 8294 человек

Вылечились 9445

В России за минувшие сутки выявили 8294 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1585. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 705 человек, в Подмосковье - 570.

Выздоровели за сутки 9445 человек. Скончались 374 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4606162 человека. Вылечились 4229480, умерли 101480 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 122,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 491362 человека.

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