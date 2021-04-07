Коронавирус в России нашли еще у 8294 человек

Вылечились 9445
В России за минувшие сутки выявили 8294 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1585. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 705 человек, в Подмосковье - 570.
Выздоровели за сутки 9445 человек. Скончались 374 заболевших.
За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4606162 человека. Вылечились 4229480, умерли 101480 заболевших.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 122,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 491362 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram