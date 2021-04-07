"Супервесна" придет в Москву в пятницу

Теплая погода продержится в столице все выходные

В Москве в эти выходные начнется "супервесна" - в столице ожидается солнечная погода, отсутствие осадков, а воздух потеплеет до +16 градусов, заявил синоптик Евгений Тишковец.

"К выходным мы выйдем в антициклон, который нам подарит много солнца, никаких осадков, теплый южный ветер. Даже ночами будет не прохладнее нуля - плюс пяти. А днем плюс 11 - плюс 16... На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесет нам настоящую "супервесну", когда днем воздух будет прогреваться до плюс 15 - плюс 20 градусов", - рассказал он.

Тишковец подчеркнул, что в конце этой недели и в начале следующей будет идеальная весенняя погода с поступлением теплого сухого воздуха из пустынь Средней Азии, передает РИА Новости.

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