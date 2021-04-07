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Аудитория Рунета превысила 95 миллионов человек

11:15
  • среда
  • 07 апреля 2021

Российскому сегменту интернета исполняется 27 лет

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении с Днем Рунета отметил, что в 2020 году аудитория российского сегмента интернета составила более 95 миллионов человек - свыше 78% населения страны, передает ТАСС.
Опрос показал, сколько россиян не могут жить без интернета

До 80% отечественной экономики зависит от коммуникационных и цифровых технологий, продолжил заместитель председателя правительства, и это влияние будет лишь увеличиваться. По словам Чернышенко, перспективы Рунета напрямую связаны с повышением ИТ-компетенций как у населения, так и у профессионального сообщества.

Рунету 7 апреля исполняется 27 лет. Согласно данным компании Mediascope, его аудитория в 2019 году выросла до 93 миллионов человек.

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