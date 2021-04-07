Сергунина: в столице пройдет волонтерский спецпроект "Весенняя неделя добра"

Пять тысяч волонтеров примут участие в программе

В Москве с 7 по 20 апреля в рамках марафона "Весенняя неделя добра" пройдет порядка 40 онлайн- и офлайн-мероприятий, сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики города со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что в этом году мероприятия будут проходить под девизом "Добро = здоровая привычка". Всего программа "Весенней недели добра" будет состоять из семи тематических блоков, на каждый из которых выделено два дня. Они будут посвящены разным направлениям: здоровому образу жизни, заботе об окружающих, уходу за животными и другим. Партнерами марафона в этом году станут свыше 20 городских организаций. С их помощью добровольцы смогут поучаствовать в интеллектуальной игре по оказанию первой помощи "Что? Где? Когда?" среди представителей профильных некоммерческих организаций или посетить образовательный мастер-класс для волонтеров в Музее Победы. В ходе прямых эфиров зрителям расскажут, как заниматься йогой дома и что делать, чтобы избежать гиподинамии. В приложении Clubhouse пройдет беседа с психологом, где ответят на самые популярные вопросы волонтеров, а также дадут полезные советы.

"Марафон будет идти две недели. Вместе с горожанами в нем примут участие около 5 тысяч волонтеров. Их ждут добровольческие и благотворительные акции, лекции, круглые столы и конкурсы. Участники получат новые знания, познакомятся с добрыми проектами Москвы и социально ориентированных некоммерческих организаций", - рассказала Сергунина.

Также в период с 7 по 17 апреля можно будет поучаствовать в сборе лекарств и предметов первой необходимости для бездомных животных. Собранную помощь передадут в многофункциональный центр помощи бездомным собакам и кошкам "Мокрый нос".

"В школах и колледжах с 7 по 20 апреля организуют добрые уроки "Заряжая на здоровье". Ведущие встреч помогут школьникам сформировать полезные привычки, покажут, что здоровый образ жизни - это несложно и нескучно. В рамках "Весенней недели добра" и накануне Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, проведут донорскую акцию "Добро у нас в крови". Волонтеры смогут сдать кровь на станции мобильного комплекса заготовки крови Центра крови ФМБА России. Также запланирован круглый стол в рамках клуба "Мы вместе". Представители столичных социально ориентированных некоммерческих организаций, образовательных учреждений и правительства Москвы обсудят новое направление добровольческой помощи - оказание психологической поддержки. Участники проанализируют базовые направления и форматы работы по организации психологического просвещения и привлечения волонтеров-психологов в команду #ВолонтерыМосквы", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что присоединиться к марафону приглашают всех желающих, однако некоторые мероприятия будут доступны лишь волонтерам. Анонсы можно найти на страницах ресурсного центра "Мосволонтер" в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.

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