От COVID-19 в Москве за сутки поправился 1551 пациент

Подтверждено 1585 новых случаев

В федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщили о выздоровлении в Москве еще 1151 человека. Всего в столице поправились уже 953402 пациента.

"Подтверждено 1585 новых случаев заражения, госпитализировано 945 человек, скончался 51 пациент", - добавили в оперштабе.

При симптомах ОРВИ следует вызвать врача и оставаться дома, вновь напомнили медики.

Всего в России за минувшие сутки выявили 8294 случая. За весь период пандемии заболели 4606162 человека. Число летальных исходов - 101480.

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