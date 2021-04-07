В Совфеде не исключили блокировки Zoom

В качестве ответной меры

В среду СМИ сообщили, что предоставляющая услуги видеоконференций Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. На эту информацию отреагировали в Совете Федерации.

"Если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера", - приводит РИА "Новости" высказывание члена комитета Совфеда по конституционному законодательству Александра Башкина.

Пока что информация о действиях Zoom исходит только от одного из региональных дистрибьюторов сервиса, уточнил сенатор, но России в любом случае нужно активнее заниматься вопросами кибербезопасности, чтобы ее "никто не шантажировал".

Суверенитет, заключил Башкин, это в том числе неприкосновенность информационного пространства.

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