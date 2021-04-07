ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде не исключили блокировки Zoom

11:58
  • среда
  • 07 апреля 2021

В качестве ответной меры

В среду СМИ сообщили, что предоставляющая услуги видеоконференций Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. На эту информацию отреагировали в Совете Федерации.
Аудитория Рунета превысила 95 миллионов человек

"Если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера", - приводит РИА "Новости" высказывание члена комитета Совфеда по конституционному законодательству Александра Башкина.

Пока что информация о действиях Zoom исходит только от одного из региональных дистрибьюторов сервиса, уточнил сенатор, но России в любом случае нужно активнее заниматься вопросами кибербезопасности, чтобы ее "никто не шантажировал".

Суверенитет, заключил Башкин, это в том числе неприкосновенность информационного пространства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Zoom
Zoom
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.