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Депутат МГД Козлов: Онлайн-голосование на выборах – удобный для многих москвичей формат волеизъявления

12:07
  • среда
  • 07 апреля 2021

Доверие к процедуре повысит проведение голосования на отдельной платформе

Москва выведет онлайн-голосование на отдельную платформу. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов. Это позволит сделать процедуру волеизъявления в интернете более безопасной и отказоустойчивой.

Козлов напомнил, что дистанционное электронное голосование уже опробовано в Москве на базе портала mos.ru. Но для широкого использования с участием миллионов граждан необходимо создать отдельную систему.

"Это самый оптимальный выход. Только так может быть построено доверие к процедуре дистанционного голосования", - заявил депутат.

По его словам, соответствующий аукцион на разработку сервиса уже объявлен Заявки будут принимать до 22 апреля.

Козлов отметил, что электронное голосование востребовано. Это показало голосование по внесению поправок в Конституцию, которое прошло в 2020 году.

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