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В Роструде рассказали, какие специалисты нужны России

12:15
  • среда
  • 07 апреля 2021

Не блогеры, а инженеры и станочники

Руководитель Роструда Михаил Иванков рассказал в интервью "НТВ", какие именно специалисты сегодня больше всего нужны в стране - со ссылкой на данные портала "Работа в России".

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"Сегодня экономике нужны не блогеры, сегодня экономике нужны станочники, инженеры, сегодня экономике нужны специалисты сельского хозяйства ", - подчеркнул Иванков.

Он уточнил, что среди самых высокооплачиваемых вакансий на сегодняшний день значатся позиции в добывающих отраслей - это горные инженеры и инженеры по оборудованию. В Центральной России есть вакансии станочников с зарплатами более 100 тысяч рублей.

Также хорошими заработками обеспечены пилоты воздушных судов. При этом глава Роструда заметил, что не считает правильным, когда зарплаты топ-менеджмента оказываются значительно выше зарплат станочников.

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