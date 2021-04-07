В Великобритании начнут жестко контролировать интернет-гигантов

Следить будут, в частности, за Facebook и Google

В Великобритании создан новый регулятор, который будет контролировать работу на рынке страны таких интернет-гигантов, как Facebook и Google, пишет The Wall Street Journal.

Орган получил название Отдел цифровых рынков. Он станет частью Управления по конкуренции и рынкам.

Следить регулятор будет за тем, чтобы гиганты не пользовались своим влиянием для подавления конкуренции.

От цифрового сектора британская экономика в 2018 году получила около 150 миллиардов фунтов. При этом средняя прибыль Facebook от каждого пользователя выросла до 50 фунтов. Это в десять раз больше показателей конкурентов.

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