В Великобритании начнут жестко контролировать интернет-гигантов

Следить будут, в частности, за Facebook и Google
В Великобритании создан новый регулятор, который будет контролировать работу на рынке страны таких интернет-гигантов, как Facebook и Google, пишет The Wall Street Journal.
Орган получил название Отдел цифровых рынков. Он станет частью Управления по конкуренции и рынкам.
Следить регулятор будет за тем, чтобы гиганты не пользовались своим влиянием для подавления конкуренции.
От цифрового сектора британская экономика в 2018 году получила около 150 миллиардов фунтов. При этом средняя прибыль Facebook от каждого пользователя выросла до 50 фунтов. Это в десять раз больше показателей конкурентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram