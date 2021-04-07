Бузова ответила на выходки Собчак и Киркорова на премии "Жара"

Артисты довели девушку до слез

Ольга Бузова заявила, что не держит обиды ни на Ксению Собчак, ни на Филиппа Киркорова, которые довели ее до слез во время церемонии вручения премии "Жара".

Бузовой в этом году выпала роль ведущей мероприятия вместе с Собчак и Киркоровым. В ходе церемонии девушке постоянно напоминали о бывшем возлюбленном, и в итоге она не выдержала и расплакалась за кулисами.

"Сколько в нашем мире красавиц, которые несчастны. А смотришь порой на девушку... Вроде ничего особенного в ней нет, ладненькая, хорошая. Но она себя любит и принимает. Благодаря этому она становится шикарной женщиной. Ксения — шикарная женщина, но женской солидарности ей еще надо поучиться. Я на нее не обижаюсь, поскольку это ее профессия, шоу-бизнес. Я 17 лет нахожусь в шоу-бизнесе и каждый раз поражаюсь. Но это мой путь, я его выбрала, поэтому каждый раз, как оловянный солдатик, продолжаю идти дальше", - сказала Бузова.

Она подчеркнула, что не в обиде и на Киркорова, с которым они очень похожи. По словам ведущей, они оба доверяют людям, и этим многие пользуются, передает "СтарХит".

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