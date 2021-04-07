Процедура для похудения закончилась смертью в Пятигорске

Возбуждено уголовное дело
В Пятигорске пациентка умерла во время процедуры по похудению, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
В отношении генерального директора частной клиники, где проводили процедуру, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.
Инцидент произошел 20 марта. 54-летней женщине делали мезодиссолюцию в области живота. Смерть, по предварительным данным, наступила от анафилактического шока.
СК проводит следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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