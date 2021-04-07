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Процедура для похудения закончилась смертью в Пятигорске

13:01
  • среда
  • 07 апреля 2021

Возбуждено уголовное дело

В Пятигорске пациентка умерла во время процедуры по похудению, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
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В отношении генерального директора частной клиники, где проводили процедуру, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошел 20 марта. 54-летней женщине делали мезодиссолюцию в области живота. Смерть, по предварительным данным, наступила от анафилактического шока.

СК проводит следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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