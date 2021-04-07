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Ученый оценил влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

13:09
  • среда
  • 07 апреля 2021

Александр Семенов заверил в безопасности препаратов

Российские вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции не могут оказать отрицательное действие на мужскую потенцию, уверен руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Человек, защищенный вакциной от коронавируса, радуется, живет полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше может быть", - сказал доктор биологических наук в эфире шоу "Соловьев Live".

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не может отрицательно повлиять на репродуктивную функцию человека.

"Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялось на животных — на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет", - заверил специалист (цитата по РИА Новости).

В настоящее время в России зарегистрированы три препарата от ковида: векторный "Спутник V" от центра имени Гамалеи, пептидная "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и цельновирионный "КовиВак" от центра имени Чумакова.

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