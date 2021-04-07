При пожаре в жилом доме Нью-Йорка пострадал 21 человек

Инцидент произошел в районе Куинс

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила в Instagram о крупном возгорании в городе - оно произошло в жилом доме на 150 квартир в районе Куинс.

Из здания эвакуировали 240 жильцов, 21 человек пострадал, их доставили в ближайшие больницы.

Пламя вспыхнуло в квартире на шестом этаже. Владелец оставил дверь открытой, так что огонь быстро перекинулся на этажи выше.

В настоящее время ликвидация последствий ЧП продолжается.

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