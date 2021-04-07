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Глава Счетной палаты отчитался в Госдуме о проверках

14:43
  • среда
  • 07 апреля 2021

В этом году их будет больше 400

Более 300 контрольных проверок и около полутора тысяч экспертиз в различных сферах провела Счётная палата за 2020 год. Отчёт о деятельности ведомства сегодня в Госдуме представил Алексей Кудрин, передает "ТВ Центр".

Как отметил глава Счётной палаты, за прошлый год было выявлено более 3,5 тысячи нарушений, в том числе в сфере госзакупок. По итогам проверок, в бюджет удалось вернуть свыше 16 миллиардов рублей. Особое внимание уделили оценке мер по снижению бедности. Её рост замедлился на 2 процента.

Счётная палата расширила горизонты и вышла на международный рынок аудита. Ведомство уже проводит проверку Организации ООН по промышленному развитию, участвует в тендерах по линии МАГАТЭ, Интерпола и ОЗХО. В ближайшие 2 года также проверят институты развития.

"Уже в этом году мы проведём 440 проверок - чуть больше, чем в прошлом году в силу того, что нам нужно наращивать и отставание, преодолевать. 20 мероприятий Счётная палата проведёт по поручению президента, но они, их будет больше - они поступают в течение года. И 37 проверок мы проведём по запросам Госдумы, которые были высказаны в момент планирования. Напомню, что в этом году это было только 22. Поэтому мы здесь идём вперёд", - заявил Кудрин.

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