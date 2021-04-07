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Глава Еврокомиссии угодила в конфуз на переговорах с Эрдоганом

15:28
  • среда
  • 07 апреля 2021

Для Урсулы фон дер Ляйен не нашлось стула

В Анкаре произошел дипломатический конфуз, передает "ТВ Центр". Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В турецкую столицу она прибыла вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. На кадрах видно, как политики позируют на фоне флагов и двух стульев. Затем мужчины садятся, а Ляйен разводит руками и занимает место на диване - его обычно отводят переводчикам.

Глава Еврокомиссии оказалась напротив чиновника более низкого ранга - турецкого министра иностранных дел. Всё это по протоколу недопустимо. Неловкую ситуацию все участники предпочли не заметить. Обсудили чувствительные для двусторонних отношений темы, в том числе проблему мигрантов. Взаимопонимания собеседники не нашли.

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