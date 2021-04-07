Яркую вспышку в небе над Бишкеком сняли на видео

Предварительно, местные жители стали свидетелями падения метеорита

Необычное явление наблюдали этой ночью в Киргизии, передает "ТВ Центр". В небе над Бишкеком был замечен светящийся объект. По одной из версий, это метеорит. На несколько секунд он озарил всё вокруг яркой вспышкой, и облака окрасились в зеленый цвет. В какой-то момент стало светло, как днем. Приблизившись к земле, небесное тело погасло.

Где именно упал объект, еще предстоит выяснить. Как сообщили в местном МЧС, разрушений или повреждений зданий в результате происшествия не обнаружено.

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