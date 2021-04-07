ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Яркую вспышку в небе над Бишкеком сняли на видео

14:52
  • среда
  • 07 апреля 2021

Предварительно, местные жители стали свидетелями падения метеорита

Необычное явление наблюдали этой ночью в Киргизии, передает "ТВ Центр". В небе над Бишкеком был замечен светящийся объект. По одной из версий, это метеорит. На несколько секунд он озарил всё вокруг яркой вспышкой, и облака окрасились в зеленый цвет. В какой-то момент стало светло, как днем. Приблизившись к земле, небесное тело погасло.

Где именно упал объект, еще предстоит выяснить. Как сообщили в местном МЧС, разрушений или повреждений зданий в результате происшествия не обнаружено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Яркая вспышка в небе
Яркая вспышка в небе
Яркая вспышка в небе
Яркая вспышка в небе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.