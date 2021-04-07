Десятки женщин попытались взять штурмом здание правительства Армении

Они требовали отставки Никола Пашиняна

В центре Еревана вспыхнули беспорядки на акции против премьер-министра Никола Пашиняна. Митинг устроили женщины - члены одного из оппозиционных движений. Демонстрацию они приурочили ко Дню материнства, который отмечается сегодня в Армении, передает "ТВ Центр".

Участницы требовали отставки кабинета министров. Они забросали здание правительства яйцами и попытались прорваться внутрь, а когда это не удалось, вступили в стычки с полицией. 15 активистов задержаны.

Политический кризис в стране продолжается с ноября. На июнь назначены внеочередные парламентские выборы, но противники Пашиняна требуют, чтобы он немедленно покинул свой пост.

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