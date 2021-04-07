Парад Победы в Москве пройдет без иностранных лидеров

"Год не юбилейный"

Российские власти в этом году не будут приглашать иностранных лидеров на парад Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников", - сказал он агентству ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что гостей парада будут приглашать в обычном режиме, но с учетом санитарных норм и ограничений, которые будут действовать ближе к 9 мая.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса пешая часть парада Победы 9 мая была отменена. Состоялся только пролет авиации. В результате парад прошел 24 июня. На нем присутствовали главы стран бывшего СНГ, а также Сербии и Боснии и Герцеговины.

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