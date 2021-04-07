Паводок подтопил дома и дороги в Подмосковье (видео)

Ситуация может ухудшиться, предупреждают в МЧС

В подмосковной Электростали на территории садового товарищества Фрязево десятки приусадебных участков, а также дорога оказались затопленными. Похожая картина и в Луховицах. Единственная дорога к населенному пункту перекрыта половодьем. И если вода поднимется еще выше, то людей будет перевозить уже вездеход-амфибия.

Добраться до посёлка Белоомут в городском округе Луховицы сейчас можно только на спецтранспорте МЧС. Из-за обильного таяния снега и подъёма воды в Оке из берегов выходят соседние реки. В результате единственная дорога к населённому пункту перекрыта половодьем.

- Ежегодно, но последние три года у нас ничего не было, разливов. Такой экстрим в первый раз за последние три года.

Вешки станут своеобразными маяками, обозначающими края дороги, когда вода поднимется еще выше. А именно такого сценария и ожидают спасатели. С каждым часом асфальтовое покрытие разглядеть все сложнее. Преодолевать разлив вброд рискуют далеко не все автомобилисты.

- Каждый год так! Каждый год. Даже больше месяца. Полтора месяца вот так.

Местные жители признаются - была бы дорога на метр выше, не было бы ежегодной проблемы. По словам спасателей, уровень Оки в Луховицах находится ещё в допустимых рамках. Но всё зависит от потоков, идущих сверху из других регионов. Опираясь на прогнозы синоптиков, сотрудники МЧС ожидают в этом месте значительное подтопление. Если это случится, перевозить людей будет уже не грузовик, а вездеход-амфибия.

"В случае подъёма уровня воды и более большого разлива на данном участке дороги будет работать плавающий транспортёр, который будет перевозить пассажиров до автобуса и обратно в город Луховицы", - сообщил начальник Луховицкой ПСГ Сергей Жданов.

Если жители Белоомута испытывают затруднения на подъезде к своему посёлку, то вот во Фрязево городского округа Электросталь уже и к дому подойти невозможно. Десятки приусадебных участков и дорог затопила вышедшая их берегов река.

"Эти вещи творятся у нас практически каждый год. Просто они в разных объёмах, где-то меньше, где-то больше. Снега бывает больше, бывает меньше. Бывает резкое потепление, и снег тает гораздо быстрее", - заявил председатель СНТ "Фрязево" Дмитрий Кружков.

Местные жители признаются - такое подтопление случается регулярно. Одни уже обзавелись лодкой и даже помогают соседям перебираться на сухой участок земли. Другие на своём участке копают отводные каналы, чтобы не допустить затопление домов.

"Живу я тут чуть больше года. За этот период река разливалась два раза. Воды здесь по колено стояло. Ходить невозможно", - говорит житель СНТ "Фрязево" Александр.

По прогнозам местных жителей, вода в посёлке будет стоять ещё минимум неделю. Признаются – единственное, что может спасти от подобного в будущем – расширение русла протекающей здесь речки. В таком случае после таяния снега или сильного дождя воде будет куда уходить, и она перестанет скапливаться на садовых участках.

Илья Данильцев, Андрей Талалай, Юрий Тимошин и Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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