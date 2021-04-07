Кремль отреагировал на отказ Zoom работать с российскими структурами

В Совфеде упоминали о возможной блокировке сервиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Владимир Путин, ни сотрудники администрации главы государства не пользуются в служебных целях сервисом видеоконференций Zoom.

"Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место", - отметил при этом кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь уточнил, что у Кремля в Zoom нет даже зарегистрированного аккаунта.

Ранее СМИ написали, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису госкомпаниям и государственным учреждениям в России и СНГ. В Совете Федерации на это заявили, что площадка может быть заблокирована на территории страны.

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