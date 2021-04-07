Известные спортсмены выступят в рамках Весеннего фестиваля спорта на ВДНХ

10 апреля Ирина Слуцкая расскажет о фигурном катании

В Доме культуры на ВДНХ в рамках Весеннего фестиваля спорта 10 апреля двукратный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая расскажет о своем пути в фигурном катании.

"На ВДНХ продолжается Весенний фестиваль спорта. Известные спортсмены, олимпийские чемпионы и экстремалы рассказывают все самое интересное и важное о своих спортивных дисциплинах. 10 апреля в Доме культуры ВДНХ перед аудиторией выступят знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая, а также Александра Воскресенская, которая занимается популяризацией любительского триатлона. Зрителей ждут бесплатные лекции, попасть на которые может любой желающий", - сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Лекция Слуцкой "Фигурное катание как смысл жизни. Как начать свой путь в этом виде спорта и к чему быть готовым" начнется в 16:00. На ней спортсменка поделится опытом, раскроет секреты фигурного катания и расскажет о трудностях этого вида спорта, а также объяснит, как привить детям любовь к нему и какую школу выбрать.

"В 18:30 состоится лекция "Триатлон сегодня. Поверь в себя и найди друзей". С гостями фестиваля будет говорить журналист и блогер Александра Воскресенская - амбассадор серии российских стартов по триатлону Ironstar и неоднократная участница международных соревнований Ironman. Во время лекции она расскажет о том, как начать заниматься триатлоном, какие перспективы для здоровья и физической формы открывает этот вид спорта "три в одном" и как благодаря триатлонному сообществу можно найти новых друзей в любом возрасте", - добавили в департаменте.

Прийти на лекцию могут все желающие – для этого нужно зарегистрироваться на сайте Timepad. Количество мест ограничено, чтобы сохранить социальную дистанцию и обезопасить гостей. Также лекции можно посмотреть на YouTube-канале "Московского спорта" в прямом эфире или записи.

Фестиваль спорта на ВДНХ стартовал 27 февраля, он продлится до 22 мая. В рамках мероприятия в течение трех месяцев москвичи и гости столицы могут посещать лекции и мастер-классы от известных российских спортсменов.

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