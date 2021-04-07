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Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух ТЦ Москвы

15:03
  • среда
  • 07 апреля 2021

Они открыты с 10:00 до 21:00

Сергей Собянин отметил, что Москва первой в стране начала массовую вакцинацию. Прививочные пункты работают не только в поликлиниках, но и в торговых центрах.

И сегодня новые бригады заработали на юге и северо-востоке, передает "ТВ Центр". Один из них находится в торговом центре "Эльбрус" на Кавказском бульваре, другой в ТЦ "Парк Хаус" в Сигнальном проезде. Принимают там по живой очереди, записываться заранее не надо. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования, если он есть.

Прививочные пункты работают каждый день с 10 утра до 9 вечера.

 

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Пункты вакцинации от коронавируса
Пункты вакцинации от коронавируса
Пункты вакцинации от коронавируса
Пункты вакцинации от коронавируса
Пункты вакцинации от коронавируса
Пункты вакцинации от коронавируса
Пункты вакцинации от коронавируса
Пункты вакцинации от коронавируса
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