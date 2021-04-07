Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух ТЦ Москвы

Они открыты с 10:00 до 21:00

Сергей Собянин отметил, что Москва первой в стране начала массовую вакцинацию. Прививочные пункты работают не только в поликлиниках, но и в торговых центрах.

И сегодня новые бригады заработали на юге и северо-востоке, передает "ТВ Центр". Один из них находится в торговом центре "Эльбрус" на Кавказском бульваре, другой в ТЦ "Парк Хаус" в Сигнальном проезде. Принимают там по живой очереди, записываться заранее не надо. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования, если он есть.

Прививочные пункты работают каждый день с 10 утра до 9 вечера.

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