"Мне нужна горячая еда!" Жарившая яичницу на Вечном огне женщина объяснилась

Подозреваемая не видит ничего плохого в своем поступке

В подмосковном Пушкине задержали женщину, которая готовила еду на Вечном огне. Несколько дней назад у монумента "Скорбящая мать" неизвестная жарила на открытом пламени яичницу. Причем она явно хорошо подготовилась - принесла сковородку и необходимые продукты. На замечания отвечала, что просто экономит на электричестве. Задержать подозреваемую удалось по камерам видеонаблюдения, передает "ТВ Центр".

"Сотрудниками полиции задержана женщина, которая у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне. Ею оказалась жительница города Красноармейска 1956 года рождения. По данному факту отделом дознания МУ МВД России "Пушкинское" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса России", - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Теперь женщине грозит штраф или наказание в виде исправительных работ. Впрочем, сама она в своем поступке ничего плохо не видит.

- Скажите, пожалуйста, вы сегодня готовили пищу на Вечном огне в городе Пушкино? - Мне нужна горячая еда! - Зачем вы это сделали? - А что я делала? Знаете, мы привыкли питаться не в ресторане, так приучили. Так приучили: завтрак, обед и ужин.

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