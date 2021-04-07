На станции метро "Красносельская" девушка случайно упала на рельсы

Один из пассажиров помог ей выбраться с путей

В метро невнимательность пассажирки едва не закончилась трагедией. На станции метро "Красносельская" девушка упала на рельсы.

Судя по камерам наблюдения, она не заметила края платформы. Пассажиры сразу начали подавать сигналы приходящему поезду, и машинист резко затормозил, а сотрудники станции быстро отключили контактный рельс. После чего один из пассажиров спустился вниз и помог девушке выбраться. Никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

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