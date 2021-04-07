Корреспондент "ТВ Центра" прошла полосу препятствий пожарных

Татьяна Сидорова на себе испытала всю тяжесть работы пожарных

Бежали через едкий дым, тушили огонь, вытаскивали пострадавших: журналисты на собственном опыте узнали, что такое действительно опасная работа. Сотрудники СМИ в тяжёлой экипировке тестировали полосу препятствий, сделанную специально для финала конкурса "Лучший пожарный года". Какие результаты показали репортёры, и над чем еще нужно поработать?

В защитной экипировке на старте специализированной пожарно-спасательной полосы с препятствиями вовсе не те, кому тушить возгорания и вызволять людей из огня приходится по долгу службы, а переодетые журналисты. Под контролем профессиональных спасателей им предстоит на себе протестировать дистанцию, спроектированную для финала первого всероссийского конкурса на звание "Лучший пожарный года"

Вес боевой одежды пожарного вместе с дыхательным аппаратом составляет порядка 25 килограммов. Надеть экипировку и проверить готовность снаряжения уже и есть первое упражнение на дистанции.

А всего на конкурсной дистанции порядка десяти упражнений, которые специалисты регулярно отрабатывают в процессе дежурств. Первый этап испытаний - элементы из пожарного кроссфита, где участники должны будут показать свои силу и ловкость.

Следующий этап: тушение очага пожара, к которому сначала нужно ещё подобраться. Мишень на стойке поодаль - и есть условный очаг возгорания. Чтобы его "затушить", в синий шарик по центру нужно попасть струей воды из пожарного рукава. В огне, хоть и условном, не обошлось без пострадавших: одного, весьма габаритного, теперь придется эвакуировать из узкого тоннеля.

Финиш полосы препятствий - на третьем этаже учебной башни. Туда нужно взобраться по пожарной лестнице, а потом поднять к себе две увесистые скатки пожарных рукавов.

Иван Шкурпела - пожарный с десятилетним стажем работы, но подобную тренировочную полосу сегодня он увидел и проходил впервые.

"Иногда приходится и не такие препятствия проходить, ещё хуже приходится проходить. А так да, конечно, это небольшой опыт и нарабатывания неких движений, наверное, даже", - говорит он.

Своим личным временем на дистанции 2 минуты 24 секунды пожарный остался вполне доволен. Уверен, на победу в финале у него есть все шансы. Главная сложность - туда попасть. Участников финала будут отбирать среди лучших по всей стране.

"В конкурсную комиссию федерального уровня будут уже поступать заявки от самых лучших 85 сотрудников по категории "Лучший пожарный" и "Лучший начальник караула". Конкурсная комиссия уже рассматривает эти заявки и определяет 11 самых лучших сотрудников", - говорит начальник отдела организации и подготовки Управления организации пожаротушения ГУ пожарной охраны МЧС России Сергей Смыгалин.

11 лучших пожарных и 11 лучших начальников караула встретятся на старте специализированной спасательной полосы в сентябре. Финал конкурса пройдет в подмосковном Ногинске.

Татьяна Сидорова, Егор Хлябич, Александр Медведев, Константин Чурашов, Елена Шмелева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram