В Московской консерватории отмечают 120-летие Большого зала

7 апреля состоится праздничный концерт

Вечером 7 апреля в Большом зале Московской консерватории будет звучать только Петр Чайковский - в честь 120-летия одного из лучших концертных залов мира. К торжественной дате готовились, продумали репертуар, но - главное - наконец закончили капитальный ремонт в Большом зале. Какие тайны открылись реставраторам и как архитекторы заставили стены звучать?

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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