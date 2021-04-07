Московские памятники и фонтаны начали отмывать после зимы

В ход идут мягкие шампуни и высокое давление

Москва готовится к летнему сезону и смывает с памятников и фонтанов всё, что осталось от затянувшейся зимы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Приводят в порядок монумент "Покорителям космоса". Отчистили нижнюю, гранитную, облицовку. Затем альпинисты поднялись уже к титановой верхушке. Щадящую химию наносят на поверхность мягкими губками, а потом смывают водой под высоким давлением.

"Банный день" сегодня и у фонтана "Дружба народов". Сначала мягким шампунем обработали сложные элементы, а затем устроили настоящий душ всему фонтану.

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