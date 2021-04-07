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Названа основная причина инфляции в России

14:41
  • среда
  • 07 апреля 2021

Виной всему мировой рост цен

В России основным фактором инфляции выступает экспорт, это происходит, в том числе из-за роста мировых цен на продовольствие, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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"Инфляция, связанная с импортом, приходила к нам очень постепенно, потому что, мы помним, было сжатие спроса, локдауны и так далее, поэтому постепенно открывалось, и этот эффект не был ярко выраженным, он был сильно растянутым во времени", - сказал министр.

При этом инфляция, вызванная экспортом, пришла в страну быстро, отметил он. На сегодняшний день Россия является крупным экспортером продовольствия, в том числе пшеницы, подсолнечного масла, семян подсолнечника и других продуктов, а потому всплеск мировых цен моментально сказался на внутреннем рынке, передает РИА Новости.

"Это был основной канал инфляции, это остается основным каналом инфляции и будет основным каналом инфляции на ближайший год", - уверен Решетников.

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