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Песков заявил, что российская армия никому не угрожает

14:32
  • среда
  • 07 апреля 2021

Но будет перемещаться по своей территории так, как считает нужным

Российские Вооруженные силы находятся там на тех участках территории страны, где это необходимо и целесообразно, заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим", - добавил он (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь при этом подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе - в регионе начались обстрелы. Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

СМИ писали, что российские войска начинают стягиваться к границе с Украиной. Вашингтон попросил Москву объяснить перемещение Вооруженных сил. В Кремле же не раз объясняли, что армия может перемещаться по территории страны так, как считают нужным командующие, не спрашивая разрешения у зарубежных государств.

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