Песков заявил, что российская армия никому не угрожает

Но будет перемещаться по своей территории так, как считает нужным

Российские Вооруженные силы находятся там на тех участках территории страны, где это необходимо и целесообразно, заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим", - добавил он (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь при этом подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе - в регионе начались обстрелы. Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией во время разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

СМИ писали, что российские войска начинают стягиваться к границе с Украиной. Вашингтон попросил Москву объяснить перемещение Вооруженных сил. В Кремле же не раз объясняли, что армия может перемещаться по территории страны так, как считают нужным командующие, не спрашивая разрешения у зарубежных государств.

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