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Австралийка умерла после прививки Pfizer

14:47
  • среда
  • 07 апреля 2021

Женщине сделали укол в доме престарелых

В австралийском штате Квинсленд 82-летняя пациентка дома престарелых скончалась после прививки от коронавирусной инфекции препаратом американской компании Pfizer, сообщает Sky News.
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В настоящее время врачи устанавливают, была ли связь между летальным исходом и вакцинацией. Однозначных выводов на этот счет пока нет. Известно, что у покойной были хронические заболевания легких.

Прививочная кампания стартовала в Австралии 22 февраля. В стране применяют препараты консорциума Pfizer/BioNTech, а также местную вакцину, произведенную по лицензии британско-шведской фирмы AstraZeneca.

По поводу последней руководитель Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук недавно заявила, что регулятор не находит оснований для ограничения использования этой вакцины отдельными группами населения. Прежде стало известно, что у сделавших укол начинали образовываться тромбы.

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