"Проявление слабоумия": Стоянов осадил критиков немолодых артистов

Он заметил, что к пожилым артистам относятся грубо

Юрий Стоянов рассказал, что очень часто замечает, как к его коллегам пренебрежительно относятся из-за их преклонного возраста. По его словам, многие интернет-пользователи позволяют себе некорректно отзываться об артистах старшего поколения.

"Я, говоря тактично, немолодой артист, существующий в стране. Раньше этого не было. Я сталкиваюсь с каким-то непросто неуважением, а издевательством над немолодостью. Эти все комменты не в мой адрес, а в адрес моих коллег: "Морду натянула, лицо искромсала, какой он старый!". Во всем этом я читаю: неужели они не понимают, что мы все умрем?" - возмутился Стоянов.

Актер назвал такое проявление жестокости по отношению к людям старшего возраста "проявлением слабоумия" и отметил, что подобные критики "книг мало читали".

"Мой возраст — в твоих глазах, во мне нет моего возраста, вы этого всего не понимаете! Чтобы быть успешным, надо быть здоровым, богатым, безразличным и молодым. Меня это обижает, потому что в таком случае мне в чем-то отказывают! Отказывают в равноправии", - заявил артист.

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