ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бавария подписала контракт на поставку "Спутника V"

15:17
  • среда
  • 07 апреля 2021

Ожидают регистрации вакцины в ЕС

Минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, в свою очередь, сообщил о подготовленном предварительном контракте с местной фирмой на поставку российского препарата, когда его зарегистрируют в Евросоюзе.
Меркель призвала жителей Германии к "тихой Пасхе"

"Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках "Спутника". Если "Спутник" будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы", - сообщил премьер Баварии журналистам.

Зедер подчеркнул, что "Спутник V" - высокоэффективная вакцина. Баварский премьер убежден, что власти предприняли верный шаг, гарантировав германскому региону возможность вакцинации российским препаратом, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.