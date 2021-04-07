Бавария подписала контракт на поставку "Спутника V"

Ожидают регистрации вакцины в ЕС

Минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, в свою очередь, сообщил о подготовленном предварительном контракте с местной фирмой на поставку российского препарата, когда его зарегистрируют в Евросоюзе.

"Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках "Спутника". Если "Спутник" будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы", - сообщил премьер Баварии журналистам.

Зедер подчеркнул, что "Спутник V" - высокоэффективная вакцина. Баварский премьер убежден, что власти предприняли верный шаг, гарантировав германскому региону возможность вакцинации российским препаратом, передает РИА Новости.

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