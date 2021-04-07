Стала известна причина смерти актрисы Ольги Пашковой

У народной артистки России была онкология

На 56-м году жизни скончалась актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова. Эту информацию ТАСС подтвердили в театре.

Там отметили, что "Ольга Леонидовна умерла поле продолжительной болезни".

Как рассказала РЕН ТВ директор Малого театра Тамара Михайлова, у народной артистки России было онкологическое заболевание. "Мы помогали, как могли, но обмануть болезнь не удалось", - добавила она.

Ольга Пашкова стала актрисой Малого театра в 1987 году, сразу после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина. Она сыграла во множестве постановок, среди которых "Мещанин во дворянстве" и "Свои люди - сочтемся".

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