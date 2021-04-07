Власти разрабатывают новый критерий бедности

Предложения сформулировали аудиторы Счетной палаты

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что российское правительство рассматривает новый критерий для определения бедности, передает РИА "Новости".

Предложения, уточнил руководитель СП, сформулировали аудиторы - они проанализировали принимавшиеся ранее властями меры.

Счетная палата же намерена ориентироваться на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума, который с 2021 рассчитывается по-другому: через медианную зарплату и коэффициент к ней.

"Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный", - отметил Кудрин, выступая с отчетом в Государственной думе, добавив: рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум подтолкнет работодателей повышать зарплаты.

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