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Власти разрабатывают новый критерий бедности

15:36
  • среда
  • 07 апреля 2021

Предложения сформулировали аудиторы Счетной палаты

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что российское правительство рассматривает новый критерий для определения бедности, передает РИА "Новости".

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Предложения, уточнил руководитель СП, сформулировали аудиторы - они проанализировали принимавшиеся ранее властями меры.

Счетная палата же намерена ориентироваться на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума, который с 2021 рассчитывается по-другому: через медианную зарплату и коэффициент к ней.

"Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный", - отметил Кудрин, выступая с отчетом в Государственной думе, добавив: рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум подтолкнет работодателей повышать зарплаты.

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