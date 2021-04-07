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Депутат Мосгордумы Мария Киселева: в столице стартуют забеги проекта "Культурный плоггинг"

15:44
  • среда
  • 07 апреля 2021

Проект объединит экологические и познавательные цели

В Москве стартуют забеги проекта "Культурный плоггинг", который объединяет экологические и познавательные цели, сообщила депутат городского парламента Мария Киселева.

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"Плоггинг стал популярен благодаря своей экологической составляющей. Бегуны добавили в пробежку дополнительные элементы - сбор мусора. Это помогает спортсменам сделать нагрузку на тренировке более разнообразной, ведь чтобы поднять мусор, нужно приседать, наклоняться, не теряя скорости. И при этом ты заботишься не только о себе, но и о природе, очищая зеленые территории. В Москве к этим двум компонентам добавляется еще и познавательный - экозабеги пройдут по территориям парков, музеев, усадеб, маршруты проложены по историческим ландшафтам", - объяснила парламентарий.

Киселева рассказала, что теперь к проекту присоединились Битцевский лес, Измайловский парк, усадьба "Узкое", парк "Фили", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", а также природно-исторические парки "Кузьминки-Люблино" и "Покровское-Стрешнево".

Первая дистанция длиной в семь километров пройдет по территории музея-заповедника "Царицыно". Маршрут проложен Царицынских прудов, по тротуарам вдоль Каширского шоссе, а финишируют бегуны у дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике "Коломенское". При этом учитываться будет не только скорость пробежки, но и количество собранного мусора.

Депутат подчеркнула, что в забеге может принять участие любой желающий. Для детей организуют детский плоггинг, в рамках которого первый километровый забег пройдет 24 апреля в "Царицыно". В процессе ребятам расскажут о принципах сортировки отходов, а после финиша дадут раскрасить скворечники.

"Записаться на экопробежку лучше заранее на сайте музея-заповедника. Количество мест ограничено: принять участие в забеге смогут только 50 человек. Такие меры введены, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Поэтому лучше спланировать свое участие в акции. Экопробежки будут проходить по субботам с апреля по сентябрь, и мест хватит всем желающим", - подытожила парламентарий.

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