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В Минцифры нашли достойную замену сервису Zoom

15:51
  • среда
  • 07 апреля 2021

Есть как минимум пять российских вариантов

Минцифры неоднократно предупреждало о рисках зависимости от решений иностранных компаний. Ведомство ведет работу по импортозамещению в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". На сегодняшний день создано как минимум пять систем видеосвязи, сообщил замглавы ведомства Максим Паршин.
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"Сегодня в реестре российского ПО как минимум пять конкурентоспособных российских систем видеосвязи, которые могут быть достойной альтернативой Zoom", - приводит слова Паршина пресс-служба Минцифры.

Замминистра напомнил, что от работы подобных систем зависят проекты в сфере образования, медицины, культуры, бизнеса. И решение Zoom ограничить доступ для российских госучреждений – очередное подтверждение того, что России необходимо развивать собственные технологические платформы.

Ранее сообщалось, что в 15 регионах России тестируется новый сервис для дистанционного обучения российских школьников. "Сферум" разработан компаниями "Ростелеком" и Mail.ru Group совместно с Минпросвещения и Минцифры. Ожидается, что сервис заработает в полную силу в 2022 году, передает "Интерфакс".

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