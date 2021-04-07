Путин сменил главу Тувы

Подписан указ о прекращении полномочий Шолбана Кара-оола

Временно исполняющим обязанности главы республики Тува назначен Владислав Ховалыг. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Со своей стороны Шолбан Кара-оол написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

В конце прошлого года президент сменил глав двух регионов. Кадровые перестановки касались республики Мордовия и Белгородской области.

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