Путин сменил главу Тувы

Подписан указ о прекращении полномочий Шолбана Кара-оола
Временно исполняющим обязанности главы республики Тува назначен Владислав Ховалыг. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Со своей стороны Шолбан Кара-оол написал заявление о досрочном прекращении полномочий.
В конце прошлого года президент сменил глав двух регионов. Кадровые перестановки касались республики Мордовия и Белгородской области.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram