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Гинцбург оценил темпы производства ковид-вакцин в мире

16:00
  • среда
  • 07 апреля 2021

И за год нужного количество не получится создать

Если сейчас все мировые мощности, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов, начнут выпускать одну единственную вакцину от COVID-19, за год они не смогут создать нужное для победы над коронавирусом количество препарата, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов сориентировать сейчас на производство одной вакцины - идеальная картинка - то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15 процентов от того, что необходимо, чтобы победить пандемию", - уверен вирусолог.

Гинцбург добавил, что бороться с пандемией нужно всем миром, и делать это сообща. По его словам, болезнь необходимо победить не в отдельно взятой стране, а на всем земном шаре, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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