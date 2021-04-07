Гинцбург оценил темпы производства ковид-вакцин в мире

И за год нужного количество не получится создать

Если сейчас все мировые мощности, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов, начнут выпускать одну единственную вакцину от COVID-19, за год они не смогут создать нужное для победы над коронавирусом количество препарата, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов сориентировать сейчас на производство одной вакцины - идеальная картинка - то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15 процентов от того, что необходимо, чтобы победить пандемию", - уверен вирусолог.

Гинцбург добавил, что бороться с пандемией нужно всем миром, и делать это сообща. По его словам, болезнь необходимо победить не в отдельно взятой стране, а на всем земном шаре, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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