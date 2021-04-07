Путин назвал ситуацию в Карабахе самой актуальной проблемой Армении

Президент России обсудит с премьером Армении обстановку в регионе

Восстановление транспортных маршрутов в Нагорном Карабахе - важнейшая составляющая развития Армении, а также восстановления региона после недавнего конфликта, заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно, важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе с тем, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны", - сказал Путин, открывая переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер признал, что в прошлом году из-за разных причин – в том числе из-за пандемии коронавируса – двусторонний товарооборот несколько снизился. Однако Путин уверен, что в ближайшее время Москва и Ереван его восстановят. Он напомнил, что 40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение.

Пашинян, в свою очередь, отметил личный вклад президента России в деле стабилизации региона после окончания военных действий в Нагорном Карабахе. Премьер Армении намерен обсудить на встрече с президентом России детали деятельности объединенной российско-армянской группировки войск и объединенной региональной системы ПВО, передает "Интерфакс".

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