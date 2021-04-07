Как продвигается формирование популяционного иммунитета к COVID-19 в России

Число прививочных пунктов растет

В регионах набирает темпы вакцинация. Особенно активны в этом плане пожилые люди, как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. А на портале госуслуг теперь можно получить сертификат на английском языке о наличии прививки. Растёт количество заказов на наши препараты от зарубежных партнёров. В среду стало известно, что предварительное соглашение о закупке "Спутника V" подписала немецкая Бавария.

Даже в самые трудные дни пандемии этот конвейер не останавливался. Знаменитые внедорожники УАЗ один за другим сходили с ленты. Все благодаря грамотной организации труда на Ульяновском автозаводе. Масочный режим, измерение температуры, запрет рукопожатий. Теперь - упор на вакцинацию.

"Чем больше мы заводчан привьем, тем меньше будет больничных листов, для работодателя это очень важно", - рассказал заведующий поликлиникой Павел Смирнов.

Еще важнее - здоровье и комфорт людей. Поставить прививку здесь можно прямо на рабочем месте, почти не отрываясь от производства.

В России уже пять тысяч стационарных и полторы тысячи мобильных пунктов, где можно сделать укол одной из трёх отечественных вакцин - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Как показывают исследования, препараты справляются даже с самыми новыми и опасными штаммами. А по "Спутнику V" и вовсе собран гигантский массив данных, подтверждающих качество вакцины. Неслучайно в Европе все чаще звучат призывы быстрее решить вопрос о ее регистрации.

"В вопросе "Спутника" все зависит от того, сколько продлится процесс регистрации и по каким причинам он затягивается. У меня есть ощущение, что здесь замешана геополитика, а в вопросах вакцинации и здоровья о ней не должно быть речи. Если вакцина эффективная и безопасна, то ее надо использовать", - отметил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Сегодня в российском Минздраве заявили о начале клинических исследований еще двух препаратов - на основе вирусоподобных частиц и ослабленного вируса. Те же вакцины, которые уже зарегистрированы в нашей стране, поступают в регионы в упаковках по одной дозе или по пять - чтобы прививки можно было делать и массово, и индивидуально - на дому. Процедура стандартная: тщательный медосмотр, затем введение вакцины, следом - наблюдение за состоянием пациента. Все проходит быстро и без боли.

Но главное - привившийся человек надежно защищен от инфекции. Вообще цель кампании - сформировать так называемый популяционный иммунитет. Это единственный способ победить эпидемию, говорят врачи. Оттого так важно записываться и приходить на вакцинацию.

Впрочем, ключ к успеху - не только вакцинация. Сегодня, во Всемирный день здоровья, на онлайн-конференции в Москве эксперты напомнили: для успешной борьбы с коронавирусом и его последствиями крайне важно вести здоровый образ жизни.

"Научные данные показывают, что алкоголь, в том числе, может стимулировать системный воспалительный ответ. То же касается и табака. Есть убедительные данные, которые показывают, что для курильщика вероятность попасть в реанимацию и вероятность неблагоприятного течения Ковид выше, чем в среднем для некурящего человека. Поэтому очень важно использовать этот момент, чтобы отказаться от этих факторов риска", - рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Ну и, конечно, масочный режим никто пока не отменял. Другие ограничения сейчас вводят или снимают региональные власти - после тщательного согласования с санитарными врачами. Пытаются просчитать каждый шаг. Чтобы не получилось, как в некоторых западных странах. Например, в Австрии из-за роста заболеваемости новый жесткий локдаун. В Риме - протесты, люди уверены, что правительство не справляется с эпидемией. Недовольство и в Бельгии. Там больницы переполнены, медперсонал сбивается с ног. А вакцины на всех не хватает.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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