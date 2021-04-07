В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украина активно стягивает войска к линии разграничения

Украинские военные открыли огонь из миномётов по району населённого пункта Логвиново в Донбассе. Об этом сообщают в ЛНР. На этом фоне проходит внеочередное заседание трёхсторонней контактной группы. Его инициатором выступил Киев. Он обвиняет провозглашённые республики в нарушениях режима прекращения огня. При этом именно Украина в последние дни активно стягивает войска к линии разграничения и усиливает обстрелы. В разрез с исполнением обязательств по минским соглашениям, президент Зеленский открыто заявляет, что для решения конфликта хочет привлечь НАТО.

Чтобы обсудить обострение ситуации в Донбассе, в среду экстренно собирается заседание трёхсторонней контактной группы. Представителей ЛДНР в том числе беспокоит наращивание украинских сил на линии соприкосновения, что только усиливает общую нервозность. Количество обстрелов растёт, один из последних оставил без воды и электричества сотни людей на юге Донецкой области.

"То количество техники, которая стянута к линии соприкосновения, и это зафиксировано в отчётах СММ ОБСЕ, то количество личного состава говорит о том, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий. Мы, я подчёркиваю, сделаем всё возможное, чтобы большой войны не началось. Но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В украинской прессе появились сообщения, что в четверг президент Владимир Зеленский планирует посетить один из районов на линии соприкосновения. Ранее в Донецкой области на подконтрольных Киеву территориях побывали представители американского посольства. При этом продолжение переговоров в Минске фактически под угрозой срыва. После снятия карантинных ограничений, украинская делегация отказывается приезжать в белорусскую столицу. Перенести формат в одностороннем порядке предлагают в Швейцарию или Польшу.

"Я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей. Ни в коем случае не может быть Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит очень некрасивые, я бы даже сказал - непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России", - заявил глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

В эфире украинских телеканалов сейчас всерьёз говорят о том, что вооружённые силы страны окрепли и готовы сражаться за Донбасс. Однако всю ответственность за начало обострения перекладывают на Россию. Якобы это наша страна виновата - ведь на своей же территории занималась передислокацией войск. В Кремле уже заявили - Россия никому не угрожает. Но в США и Европе продолжают явно посылать сигналы поддержки Киева. Очередной прозвучал сегодня от правительства Германии.

"Как вы знаете, за последние дни НАТО, ЕС и многие партнеры выразили обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия России. Правительство ФРГ разделяет эту обеспокоенность и сообщило об этом Москве", - отметил представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Используя обострение, Украина пытается убедить партнёров взять страну в НАТО. Ускорить этот процесс Зеленский прямо попросил премьер-министра Канады, беседуя с ним по телефону. О предвыборном обещании добиться мира в Донбассе через переговоры, как это представляли себе избиратели Зеленского, уже нет и речи.

"НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Это станет настоящим сигналом для России", - заявил Зеленский.

"Это стремление Украины обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет. Мы, безусловно, поддерживаем Украину. Однако это решение остается за НАТО", - сообщила официальный представитель Белого дома Джейн Псаки.

А там пока, как, впрочем, и в Вашингтоне ограничиваются лишь словами поддержки и обещаниями помочь. А это, как никогда, подбадривает тех, кто хочет решить вопрос силой. Скорее всего, по мнению американских СМИ, всё закончится разгромом украинской армии.

Пётр Вершинин, Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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