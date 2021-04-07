"Чуда не произошло": между США и Китаем разгорелся новый скандал

Чем он вызван?

В Вашингтоне рассматривают возможность бойкотировать Зимнюю Олимпиаду в Пекине и намерены обсудить эту идею с союзниками. И сторонников такого решения, похоже, будет немало. Ведь ранее с предложением отказаться от участия в Играх выступили Канада и Норвегия. Поводом называют массовые репрессии, которые якобы устраивают власти Китая в одном из автономных районов страны. В Пекине призвали не политизировать спорт. Правда, в Олимпийском комитете США уже поспешили заверить, что не поддерживают идею бойкота.

Разговоры о бойкоте зимних Игр в Пекине в США возникали последние 5 лет. И вот теперь новый виток скандала. Официальный представитель Госдепа заявил: Вашингтон не просто подумывает совершить подобный демарш. Намерен подговорить и ряд союзников.

"Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу. Мы понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров", - говорит официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Причина якобы в заботе о правах человека в Китае. Вашингтон обвиняет Пекин в их нарушении в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны. Что китайские власти категорически отрицают.

И хотя бойкот Игр пока не утвержден, сама такая возможность уже вызвала информационную бурю. Министерство внутренних дел Германии - ведомство отвечает за развитие спорта в стране - призывает оставить решение за спортивными организациями. А Международный олимпийский комитет напомнил: спорт должен оставаться в стороне от политики. Что поддержал и Национальный олимпийский комитет США. Напомнив: бойкот Игр в Москве в 1980-м ни к чему хорошему не привел.

Отреагировал и Китай. Для Пекина возможность впервые в истории стать столицей сразу двух Олимпиад - вопрос национального престижа. И попытку сорвать Игры в Поднебесной считают неправомерной.

"Политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии, вредит интересам атлетов всех стран и международному олимпийскому движению. Международное сообщество, включая Олимпийский комитет США, не приемлет этого", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Впрочем, сам Прайс опроверг свое же заявление. Сообщив журналистам, что до 22-го года еще далеко и пока союзники лишь обсуждают общие вопросы политики в отношении Поднебесной. Однако, по данным американского канала CNBC, стороны, скорее всего, договорятся о дипломатическом бойкоте. Сократив официальные делегации или и вовсе отказавшись от присутствия на Играх официальных лиц.

Все это, конечно, скажется и на уровне доходов от Олимпиады и на статусе Игр в Поднебесной. Которой Вашингтон объявил торгово-экономическую войну. И она отнюдь не закончилась с уходом из Белого дома Дональда Трампа.

"Чуда не произошло. По сути, Дональд Трамп сделал за демократов всю грязную работу, и сейчас они пытаются просто развить этот самый успех. На самом деле, речь идет о серьезных геополитических намерениях США устранить Китай как конкурента в глобальном плане. И в дальнейшем, китайскую экономику рассматривать как подчиненную себе", - рассуждает политолог Алексей Мухин.

И ставки, говорят эксперты, в этой схватке, очевидно, будут только расти. Так, некоторые американские сенаторы предлагают Джо Байдену не просто бойкотировать Игры - добиться их переноса из Китая в США. И в этом случае реакция не заставит себя ждать. Пекин уже намекнул: любой стране, которая устроит бойкот Игр, ответят жесткими санкциями.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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