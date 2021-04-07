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Пашинян попросил у Путина больше 1 миллиона доз "Спутника V"

16:58
  • среда
  • 07 апреля 2021

Первая партия вакцины прибудет в Ереван 8 апреля

Первая партия российской вакцины от коронавируса  "Спутник V" – 15 тысяч доз - прибудет в Еверван 8 апреля. Однако Армении нужно гораздо большее количество этого препарата, сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр республики Никол Пашинян.
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

"Это… можно сказать, символическая партия. Но мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что в деле она доказала свою эффективность, и для нас очень важно, чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину", - сказал Пашинян. Он отметил, что Армения рассчитывает получить более 1 миллиона доз российской вакцины.

Вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V" в Армении началась 11 марта, прививки сделали 600 человек. В стране действует масочный режим – но при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт, передает РИА Новости.

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