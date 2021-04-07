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Блогеру Билу предъявили обвинение в нарушении ПДД

17:49
  • среда
  • 07 апреля 2021

Ему грозит до двух лет колонии

Обвинение в нарушении правил дорожного движения предъявлено блогеру Эдварду Билу. Как сообщил его адвокат, по этой статье участнику ДТП на Смоленской площади в Москве грозит до двух лет колонии. Информацию подтвердили и в полиции Москвы.
Пострадавшую в ДТП с блогером Билом отключили от ИВЛ

"Предполагаемому виновнику ДТП предъявлено обвинение. Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела. Санкция … предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сообщили в полиции.

Блогер Бил 1 апреля устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. Тверской суд Москвы, рассмотрев дело, запретил ему выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом и управлять автомобилем, передает ТАСС.

Пострадавшая в аварии с участием блогера москвичка Мария Артемова вышла из комы. Как сообщил ее муж, в состоянии Марии наблюдается положительная динамика.

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