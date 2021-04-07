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"Радио Свобода" оштрафовали на 71 миллион за отсутствие маркировки иноагента

18:12
  • среда
  • 07 апреля 2021

Роскомнадзор составил 390 протоколов о нарушении

"Радио Свобода" (организация признана иноагентом – прим. ред.) придется заплатить крупный штраф за отсутствие маркировки СМИ-иноагента. По данным Роскомнадзора, на радиостанцию составлено несколько сотен протоколов, общая сумма штрафов превысила 70 миллионов рублей.
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"Составлено 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ - иноагента. Суд рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе. Роскомнадзора.

Кроме того, Тверской районный суд Москвы оставил в силе постановления мирового судьи о назначении штрафов "Радио Свобода" по 20 постановлениям в размере 5,5 миллиона рублей. Отмечается, что "РСЕ/РС" и его гендиректор обязаны оплатить штрафы в течение 60 дней.

"Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

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Офис радиокомпании "Радио Свобода"
Офис радиокомпании "Радио Свобода"
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